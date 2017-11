Niente Milan per Paulo Sousa. Non c'è ancora l'ufficialità ma l'affare è chiuso, l'allenatore portoghese ex Fiorentina, accostato al Milan in queste settimane, ha scelto di sposare il ricco progetto del Tianjin Quanjian, dove prenderà il posto di Fabio Cannavaro. Il braccio destro di Sousa è da giorni in Cina per definire i dettagli dell'accordo, ieri sera è arrivata la fumata bianca: la firma su un biennale dovrebbe arrivare oggi o al massimo domani.



CANNAVARO RESTA IN CINA - Sousa sostituisce Cannavaro, che ha concluso al quarto posto l'ultima Chinese Super League ed è pronto a fare ritorno sulla panchina dei campioni in carica del Guangzhou Evergrande (dopo l'esonero dell'estate 2015), che ha recentemente salutato il brasiliano Felipe Scolari.