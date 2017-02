Alla vigilia di Milan-Fiorentina, il tecnico viola Paulo Sousa parla così in sala stampa: "Avvertiamo sempre la pressione perché dobbiamo vincere, la pressione dobbiamo averla sempre. Una squadra che ha ambizioni di vincere qualunque partita deve avere la pressione. Il Milan? Una delle loro caratteristiche è quella che hanno presentato già al Franchi, per la capacità di transizioni, con determinati interpreti. I calciatori offensivi, la qualità dei singoli e la grandezza del club che dà loro la convinzione giusta per vincere partite anche in condizioni difficili".



​SU ILICIC - "Credo che l’analisi parte dall’anno scorso, anche allora giocavamo con tre centrocampisti e Josip c’era. Ultimamente altri mi stanno dimostrando di più ma credo tanto in lui, l’anno scorso ha fatto una stagione straordinaria, che credo non l’abbia portato neanche al suo massimo".



​MONTELLA DICE CHE NON E' DECISIVA? - "E’ vero, matematicamente non è decisiva, per noi ogni partita è un’occasione per conquistare tutti i punti a disposizione, è la mentalità che cerco di trasmettere. Ogni vittoria aiuta a recuperare più velocemente, soprattutto a livello mentale e sappiamo quanto questo influisca a livello mentale. Sappiamo anche quanto l’Europa League influisca sui risultati del turno di campionato in modo negativo".



RAPPORTO CON BERNARDESCHI - "Su Federico mi sono espresso tante volte, lui ha parlato di questo e credo che ci sia una grande vicinanza nel nostro rapporto. Cerco, anche con gli altri, di educare e cogliere il massimo di ognuno. Sicuramente con Federico la situazione è diversa perché non siamo tutti uguali, questo lo vedo come uno stimolo per la sua crescita: ha bisogno di continuità a ritmi alti e quando ci arriverà sarà ancora più determinante