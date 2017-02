Scene di paura allo stadio "Franchi" di Firenze durante la partita di Europa League tra Fiorentina e Borussia Monchengladbach. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, un gruppo di sostenitori tedeschi, in evidente stato di ebbrezza, hanno invaso la Curva Marione (ex Ferrovia) e hanno caricato i tifosi viola che occupavano il settore. Prima che intervenissero le forze di polizia e riportassero la calma, nessuno degli steward presenti ha cercato di ostacolare l'azione degli ultras del Gladbach. Fortunatamente, nessuna delle persone aggredite ha riportato conseguenze fisiche, al di là del grande spavento, ma quello che desta sconcerto è che i tedeschi non avrebbero dovuto trovarsi in quel settore dello stadio, a dimostrazione che qualcuno non ha funzionato nella vendita dei biglietti e nell'assegnazione dei posti.