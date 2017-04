Paura in Russia: almeno due esplosioni sono avvenute nella linea blu della metropolitana di San Pietroburgo. Lo scoppio principale si sarebbe verificato all’interno di un vagone nella stazione di Sennaya Ploshchad, mentre una seconda esplosione è stata segnalata al Teknologicheskiy Institut. Un flash dell'agenzia di stampa Tass parla di almeno 10 vittime, più fonti di informazione segnalano decine di feriti.



PUTIN E' IN CITTA' - Le cause dell'esplosione sono legate a due ordigni con almeno 300 grammi di tritolo l'uno: sette fermate sono state chiuse, mentre i passeggeri defluiscono dalle pensiline invase dal fumo. Secondo l'agenzia di stampa russa Ria Novosty il presidente Vladimir Putin è stato informato ed è in costante contatto con le autorità: il presidente russo si trova a San Pietroburgo, dove dovrebbe incontrare il suo omologo bielorusso. Probabile dunque che si tratti di terrorismo.



PISTA CECENA - Negli anni passati la Russia è stata il bersaglio di attacchi da parte di militanti ceceni e almeno 38 persone persero la vita nel 2010, quando due donne kamikaze si fecero esplodere nella metropolitana di Mosca. Possibile che si tratti di ceceni anche questa volta.