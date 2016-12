Pavoletti al Napoli, ci siamo. Come confermato da Radio Kiss Kiss, l'emittente ufficiale azzurra, l'attaccante classe 1988 domani alle 11 sarà a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche di rito, al termine delle quali firmerà il nuovo contratto. Il primo allenamento con i nuovi compagni dovrebbe essere venerdì 30. Al Genoa andranno 16 milioni di euro più 2 di bonus. Pavoletti ha scelto la maglia numero 9, indossata l'anno scorso da Higuain. Pavoletti potrebbe debuttare il 7 gennaio contro la Sampdoria, in campionato, o il 10 gennaio, in Coppa Italia contro lo Spezia.