Eccolo subito in campo Leonardo Pavoletti. L’attaccante azzurro si è subito integrato al gruppo partenopeo mettendosi a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Prima di scendere in campo, però, ha indossato la maglia numero 32 e ha girato un mini video per Instagram della società che è stato subito messo in rete. E naturalmente apprezzato dai suoi nuovi sostenitori. Pare che abbia scelto la 32 per una questione legata al “capitone” che avrebbe questo numero nella smorfia napoletana. Non è neanche arrivato e ha già capito l’antifona della scaramanzia. “Ciao sono Leonardo Pavoletti, sono contento matto di essere qui”, queste, dunque, le prime parole di Leonardo Pavoletti in maglia azzurra con questo videomessaggio pubblicato sul profilo ufficiale Instagram del Napoli.

“Non vedo l’ora di iniziare - ha proseguito -. Ho scelto il numero 32, spero che mi porti tanta fortuna. Non vedo l’ora di gioire con i tifosi napoletani. Un abbraccio”. Il tutto in un toscano puro. Da livornese doc non tradisce e sicuramente si troverà bene con Maurizio Sarri visto che parlano la “stessa” lingua. Non appena comincerà a giocare, però, dovrà far parlare i gol considerato che è un grande attaccante. Certo è che se lui era lo stesso calciatore che ad agosto non volle venire significa che si fa presto a cambiare idea non appena si mette piede a Napoli e ci si rende conto di cosa può succedere giocando con la maglia azzurra.