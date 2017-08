Leonardo Pavoletti non è stato inserito in lista Champions e potrebbe lasciare la maglia del Napoli. Sull'attaccante ci sono gli occhi puntati di Chievo, Udinese e Bologna lo hanno cercato ma i circa 1,8 milioni di euro di stipendio hanno spaventato. Ci sarebbe l’Alaves in Spagna ma la punta non sembra fare salti di gioia per la soluzione: dei cinque 'esuberi' e' quello che alla fine potrebbe restare così come riporta l'edizione odierna de Il Mattino.