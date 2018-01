Cristian Pavon è in Italia con il suo entourage. Le pratiche per ottenere il passaporto comunitario sono partite da mesi, ora il talento argentino è pronto a ritirare la documentazione che gli agevolerà parecchio il grande salto in Europa. Meglio se in Italia. Perché su di lui da tempo ci sono gli occhi interessati di Juve ed Inter, ad esempio.



LA SITUAZIONE - Il Boca Juniors rimane una bottega cara, carissima. Per l'attaccante classe '96 in questo momento pretende non meno di venti milioni di euro. A quelle cifre, né la Juve né l'Inter sembrano intenzionate a trasformare l'interesse iniziale in qualcosa di più concreto. Però senza il fardello del passaporto extracomunitario, il discorso può cambiare. Sul piatto, tra Juve e Boca Juniors, d'altronde c'è una pratica che è rimasta aperta: quella legata a Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano ha convinto tutti in questi primi mesi a Torino, motivo che ha portato la dirigenza bianconera a voler ridiscutere quella clausola legata al 50% sulla futura rivendita ancora destinata al Boca. Un'opzione da trasformare in un bonus per gli argentini, che sparano alto ma eviterebbero il rischio di restare a secco nel caso in cui Bentancur dovesse restare alla Juve per sempre o andare via a zero: tutti discorsi ipotetici, meglio la concretezza di una somma (consistente) da incassare in tempi brevi. E parlando, riparlando, di Bentancur anche il nome di Pavon potrà tornare d'attualità. La maxi-valutazione del Boca rende tutto molto difficile. Lo status da comunitario, invece, è un bel passo in avanti per lo sbarco in Europa in Italia.



@NicolaBalice

​