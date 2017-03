Il divorzio tra Dimitri Payet e il West Ham non è stato certo tra i più felici ed il francese torna sull'argomento in un'intervista a L'Equipe: "Non avevo alcuna volontà di giocare nei bassifondi della Premier League. Ero annoiato. Il sistema difensivo che usavamo non mi dava alcuna soddisfazione. Ero davvero arrabbiato, lavoravo duro in ogni partita per non avere alcun piacere".



Il richiamo del Marsiglia e del suo tecnico, l'ex Roma Rudi Garcia, era troppo forte: "La scelta è stata veloce, se avessi aspettato sei mesi, avrei perso sei mesi. Non volevo più giocare nel West Ham".