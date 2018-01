Ieri è stata la giornata di Paz (Newell’s) al Bologna. Il difensore centrale argentino era in città per visite e firma, ora passerà in prestito al Lanus (su di lui c’era il Benevento: si allontana Yanga-Mbiwa del Lione per la difesa, in piedi ma complicata la trattativa per lo svincolato Sagna che non convince De Zerbi). Ufficiale l’arrivo in Emilia dell’attaccante classe 1999 Krastev (Slavia Sofia), che firma per 4 anni.



Nuovi contatti tra Torino e Bologna per Donsah per limare la distanza. I granata hanno chiuso per il centrale classe ’99 Bianchi dall’Empoli, arriva in prova il mediano bulgaro Chakalov. Sirene russe per Ljajic, richiesto in Russia dallo Spartak Mosca di Carrera che offre 10 milioni.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Spal per la difesa pensa a De Maio (Bologna), in alternativa Bonifazi (no del Toro) e Pisacane (Cagliari).