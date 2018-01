L'indiscrezione è sicuramente interessante, ed è destinata a sollevare dibattiti e discussioni. L'idea è quella di estendere i colori della Sampdoria, da molti riconosciuti come i più belli del mondo, ad altri sport. A pensare di far diventare l'Unione Calcio Sampdoria una Polisportiva Sampdoria è stato l'avvocato Antonio Romei, che ha sottoposto l'intuizione a Massimo Ferrero ricevendo l'assenso del numero uno blucerchiato. Ora i vertici doriani dovranno verificare costi e fattibilità, per poi eventualmente trasformare quella che per il momento è solo l'idea in un vero e proprio progetto.



A raccontare il retroscena è stato Il Secolo XIX, che rivela anche quali sarebbero i primi sport che la Samp vorrebbe affiliare: si tratterebbe del basket e del volley, sia maschile che femminile. Entrambe sono attività che hanno grandi potenzialità a Genova; a questo punto Corte Lambruschini dovrebbe contattare un paio di società delle categorie superiori, e capire se esiste la possibilità di un'affiliazione. Il Doria, però, non si pone limiti, e tra gli sport monitorati da Ferrero e Romei figurano anche il rugby, il nuoto, l'atletica leggera, il canottaggio, l'hockey su prato, la vela e il calcio a 5. L'obiettivo è naturalmente quello di colorare ulteriormente la città di blucerchiato.



In Italia, la Polisportiva a livello professionistico è praticamente inesistente. L'unica realtà importante è quella della Società Sportiva Lazio, che è anche la più grande e la più antica d'Europa. I biancocelesti comprendono 45 sezioni, 17 discipline e 10.000 atleti. Inoltre il presidente Lotito partecipa attivamente alle varie attività, e non fa mancare anche il contributo economico: circa 2 milioni di euro l'anno vengono spalmati tra le varie attività della polisportiva. In Europa, invece, è pratica comune: basti pensare al Real Madrid, o al Barcellona, o al Galatasaray.