Nuove accuse di Arrigo Sacchi nei confronti di Allegri alla fine della partita con il Barcellona che ha qualificato la Juve alla semifinale di Champions. Dopo gli screzi delle scorse stagioni, l'ex ct della nazionale è tornato all'attacco in diretta tv, davanti alle telecamere di Premium: "Ho visto la partita tra Real e Bayern, la squadra di Ancelotti giocava su un campo difficilissimo eppure ha affrontato la gara a viso aperto, cercando di imporre la propria manovra. E' stato un incontro bellissimo. Stavolta ho visto una squadra, la Juve, che ha adottato una tattica difensiva, praticando il calcio del passato, di trent'anni fa. Non avevo dubbi, sapevo che non ci sarebbe stata alcuna rimonta da parte del Barcellona, ma forse sopravvaluto la Juve e credo che debba giocare in un altro modo".



Frasi destinate a fare discutere, anche se Sacchi ha riconosciuto le qualità della Juve: "Per giocare in questo modo, sempre, occorre una straordinaria costanza e ci vuole un'attenzione incredibile. Non è facile ed è faticosissimo, lo so bene. Ma i bianconeri sono fortissimi, hanno un bravo allenatore, mi aspetto qualcosa di diverso. Hanno giocato all'ottanta o novanta per cento in difesa e solo al dieci per cento in attacco".