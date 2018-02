Dalla depressione della panchina alla gioia irrefrenabile del gol. Le braccia conserte e il broncio sul muso nella fredda Verona, le mani che indicano gli occhi e la palla sbattuta in rete nella calda Levante. Strana la storia di Giampaolo Pazzini, uno che era fuori dai radar di Pecchia dopo aver contribuito in maniera decisiva al repentino ritorno in A e che ora, con la 17 del Levante, ferma sul 2-2 il Real Madrid campione d'Europa. Entrato al 77esimo al posto di Ivi, vede dopo neanche un minuto dal suo ingresso in campo segnare Isco il gol del 2-1 Merengues. Poi, a due minuti dalla fine, la magia che solo il calcio sa regalare...



PAZZO PAZZINI! - La difesa del Real è aperta, Jason stoppa col destro e con l'esterno piede serve in profondità il Pazzo, che da sinistra taglia verso il centro e, scivolando, col destro, in maniera sporca, come spesso ha fatto in carriera, calcia il pallone verso la porta. Keylor Navas la tocca, ma la palla rimbalza, lentamente, verso la linea di porta. Superandola. E l'Estadi Ciutat de Valencia esplode. Le mani che indicano gli occhi, come alla Fiorentina, come alla Samp, come all'Inter, come al Milan. E come al Verona, dove è stato messo da parte, inspiegabilmente. Ora, a 33 anni, impazza di gioia a Levante, dove lo hanno accolto come un re, come il salvatore della patria, come l'uomo giusto per rincorrere la salvezza. Che poi, a lui, in realtà, basta essere trattato come un Pazzo qualunque...



