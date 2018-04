Giampaolo Pazzini commenta ai microfoni di Sky Sport le sconfitte di Juve e Roma contro Real Madrid e Barcellona. L’attaccante non vede problemi di tenuta mentale per quanto riguarda la Juve: “I bianconeri ripartiranno senza problemi. Allegri sa gestire alla grande tutti i giocatori, soprattutto nelle difficoltà. Per battere Barcellona e Real bisogna incontrarle in condizioni precarie altrimenti si rischia. Il gesto di Ronaldo può essere solo applaudito, non ci si poteva far niente.”