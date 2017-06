Interview: David Healy - delighted to announce signing of Josh Robinson https://t.co/CVVj3zsn7C — Linfield FC (@OfficialBlues) 29 giugno 2017

Josh Robinson Is Back at Crusaders. Read story now at https://t.co/HFkWVUvEAT pic.twitter.com/XrgHgXc13b — Crusaders FC (@CrusadersFC) 29 giugno 2017

ve: il calciomercato detti i tempi dell'estate. Affari sfumati all'ultimo, retroscena, telefonate. E anche doppi annunci. E' successo anche questo in un mercato che deve ancora entrare nella fase calda. Joshua, difensore nordirlandese che ha militato, nell'ultima stagione, tra, nella quinta divisione inglese, è stato annunciato da due club.Classe '93,, in un'ora, nella sera tra il 29 giugno e il 30 giugno, è stato ufficializzato sia dale dalsui rispettivi profili Twitter. Triennale con i primi, quadriennale con i secondi (in corsa per un posto alla fase finale di Champions League).