Fabio Pecchia, allenatore del Verona che arriva dalla netta vittoria contro il Milan, se pensa allo scudetto promuove il Napoli: "Non saprei dire se il Napoli è più forte della Juventus, - afferma a Radio Uno - ma ho notato negli azzurri una maturità e maggiore consapevolezza nei propri mezzi rispetto al passato. In più adesso è anche una squadra molto più esperta e quindi non so se riuscirà a vincere lo scudetto, ma sicuramente lotterà per questo traguardo fino all’ultima giornata di campionato”.