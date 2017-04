Riccardo Pecini è il direttore sportivo del Settore Giovanile della Sampdoria, ma in passato, dal 2012 al 2014, è stato quello del Monaco . Nel Principato ha conosciuto i metodi e l'applicazione delle tecniche dei prossimi avversari della Juventus in Champions League, rivelati in un'intervista a Gianluca Di Marzio .



Ecco le sue parole: " Che gara mi aspetto? Mi aspetto una bella partita perché il Monaco sta bene, sono giovani, hanno voglia, un grande gruppo e si vede in campo: mi aspetto una partita molto difficile per la Juve , nonostante abbia un potenziale più maturo . Sorpreso di ritrovare il Monaco in semifinale? Già due anni fa sono arrivati ai quarti, hanno una squadra giovane, forte e stanno bene come gruppo: stanno bene atleticamente , hanno avuto anche un percorso non difficilissimo, quindi non sono sorpreso. Pronosticarli in semifinale era difficile, ma che potessero andare avanti era plausibile. L'ambiente è quello ideale per lavorare, ricorda un po' l'ambiente Sampdoria. Hanno scelto giocatori molto bravi e tutti molto giovani, tutti con fame e voglia di crescere e vivono il Monaco come un trampolino per un grande club nella maniera giusta. La loro spensieratezza arma in più nella semifinale con la Juventus ? Certo, non hanno nulla da perdere".



MBAPPE' - "Quando l'abbiamo preso abbiamo fatto un investimento folle per l'età del ragazzo a quel tempo, perché lo pagammo una cifra esorbitante per battere la concorrenza di Psg e Inter, quindi era già un talento assoluto. È cresciuto tantissimo, aveva già il potenziale del campione quando è arrivato. Il paragone con Henry? È difficile fare un paragone, perché è un giocatore che ha qualcosa dell'Henry, ha qualcosa anche del Muriel come caratteristiche. Lui però però nasce trequartista, ha una sensibilità tecnica importante, è difficile fare un paragone". Chi invece non ha bisogno di paragoni e presentazioni é Radamel Falcao , colpo di mercato proprio dell'ex ds del Monaco Pecini ritrovatosi nel Principato dopo l'infortunio al crociato e gli anni in Premier League.



FALCAO - "Non avevo dubbi che sarebbe tornato ai suoi livelli, per fortuna del Monaco l'ha fatto nel Principato e per fortuna ha smesso di girare, che forse è quello che gli ha condizionato le ultime stagioni. Un giocatore che ho portato io al Monaco e che è ancora lì al quale sono ancora legato? Sono particolarmente affezionato a Subašić - numero uno croato - perché quando è arrivato è arrivato un po' bistrattato ed ha avuto una crescita incredibile, penso grazie allo staff di allora di Ranieri e sono molto contento che sia lì perché è un ragazzo straordinario e con dei valori".



CHAMPIONS - " Alla Juventus lo sanno sicuramente meglio di me - sorride Pecini - la Juve è più matura. Se Marotta mi ha chiamato per avere qualche informazione sul Monaco? Sinceramente no. L'atta cco più forte? Quello della Juventus é sicuramente più maturo . In attesa del verdetto del campo, alla richiesta di un pronostico sulla partita. "Per me i bianconeri arriveranno in fondo. Triplete? La Juve può farcela. Chi vorrei evitare in finale se fossi nella Juventus ? Penso che a questo punto... dipenderà molto da come arriverà la squadra in quel momento, manca ancora un mese, ci sono mille variabili. Intanto deve battere il Monaco, poi vedremo".