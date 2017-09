Erano praticamente in pugno all'Inter da metà giugno. Poi, Pietro Pellegri e Eddy Salcedo si sono allontanati dai nerazzurri nonostante fosse stato trovato un accordo verbale con il Genoa; da lì l'inserimento della Juventus, il tentativo in extremis del Milan e un futuro ancora da scrivere per i due gioielli classe 2001 del Grifone. Entrambi tra i più giovani debuttanti nella storia della Serie A, ora Pellegri e Salcedo sono nel mirino del Milan che proverà a stringere ma soprattutto di una Juventus che non ha mollato. Senza escludere sorprese straniere.



FRENATA INTER - Nuovamente accostata ad entrambi nei giorni scorsi, l'Inter non tornerà forte sui due talenti del Genoa. La valutazione economica complessiva da circa 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus così come l'asta che si è scatenata su entrambi rappresentano i due fattori che bloccano un ritorno sulle pepite d'oro di Preziosi. Oltre ai rapporti non più idilliaci con il Genoa, per usare un eufemismo. Sterzata totale, campo aperto per Milan e Juventus...