Torino-Genoa, 22-12-2016, a due minuti dal triplice fischio di Maresca, un ragazzino di nome(classe 2001) subentra al posto di Rincon.il detentore eguagliato o addirittura superato di un giorno dal giovane attaccante genoano. Conclusa la stagione scorsa a 3 presenze (solo una da titolare) e 1 gol (ma stavolta niente record, perché “in ritardo” sull’ Amedei stesso e il buon Rivera),. Fuori Centurion, dentro il ragazzino alto 1,90: altra presenza, altro record battuto, quello di Silvio Piola, che fino a quel momento deteneva il primato del più giovane calciatore a realizzare una doppietta in Serie A.Manca ancora Lapadula, e Juric potrebbe scegliere di lasciarlo sulla cresta dell’onda, nascondendovi in pancia Galabinov. “Pellegri per me non è una sorpresa - ha commentato nel post partita l’allenatore croato - è un ragazzo che sta lavorando bene. Stiamo lavorando molto a livello individuale, e anche il secondo gol è un esempio di movimento che cerchiamo di fargli imparare. Ha potenza, ha volontà di crescere...”.Prendendo spunto da queste parole, abbiamo cercato di accantonare il tema caldo dei numeri, in definitiva dei record, perin così poche apparizioni. Ci siamo limitati all’analisi dei 3 gol che Pellegri ha segnato finora in Serie A, compreso quello del finale di stagione 2016/2017, contro la Roma, nel giorno dell’addio di Totti. Tre movimenti diversi, a partire da tre zone di campo diverse.Il 28 maggio la Roma deve vincere a tutti i costi l’ultima di campionato contro il Genoa per assicurarsi il secondo posto. La partita però, dopo soli due minuti di gioco, è già in salita per colpa di un baby terribile che, lanciato da Lazovic,Il taglio di Pellegri si iscrive perfettamente in uno schema di Juric, che sfrutta la ricerca dell’ampiezza di Hiljemark per aprire uno spazio tra Fazio e il difensore greco.Zona di partenza del movimento: primo terzo della metà campo avversaria, quasi all’altezza della linea di centrocampo.Se ci arrivi in fondo, specialmente se sei tallonato da Manolas, vuol dire innanzitutto cheGuardate infatti come inizia a difendere il pallone col braccio sinistro, non appena il difensore giallorosso si avvicina.A mali estremi, estremi rimedi: la carica di Manolas si fa più disperata, e perciò più ruvida e scomposta.non più con un solo braccio, ma con tutto il corpo. Calcerà, cadrà, segnerà così il suo primo gol in massima serie.Facciamo ora un salto adi domenica sera. Il primo gol non è che sia bellissimo, anzi, nasce da un rimpallo e una deviazione fatale.calcia, e Strakosha viene spiazzato dal tocco di un suo compagno. Ma andiamo un momento indietro, quando il pallone arriva a Taarabt tra le linee, tagliando fuori i centrocampisti biancocelesti. Poco prima dello stop del marocchino,Disegnando una curva sul terreno, il numero 64 del Genoa ottiene due risultati: sgombra lo spazio occupato per facilitare la conduzione di Taarabt e allo stesso tempo si orienta verso la porta, andando ad attaccare il fianco di De Vrij. Zona di partenza del movimento: secondo terzo della metà campo avversaria.Se non avesse fatto questa giocata senza palla, creando i presupposti per una situazione favorevole, probabilmente non avrebbe neanche segnato il primo gol, e noi non saremmo qui a parlare del suo nuovo record. Radu è troppo aperto, troppo in ritardo, edi una difesa a tre sorpresa da una ripartenza.Infine il gol più bello di Pellegri, il secondo, quello di cui ha parlato Juric. La Lazio viene sorpresa da una punizione veloce battuta dal Genoa a centrocampo, e ancor di più dall’iniziativa di Zukanovic. Il bosniaco è uno dei tre difensori del Grifone, ma in questo caso si sgancia coraggiosamente vedendo campo libero davanti a sé. Guardate Pellegri:Dopo il secondo tocco di Zukanovic, quando Zukanovic alza la testa verso di lui e lo cerca,Particolare non da poco: alle spalle di Radu, non davanti. Perché? Perché così attacca il dischetto senza mangiarsi buona parte dello specchio della porta con un taglio sul primo palo. Quando però il cross riesca perfetto come è riuscito a Zukanovic. In questo caso la zona di partenza del movimento di Pellegri è l’ultimo terzo della metà campo avversaria.Apprezziamo infine l’ardimento, l’intesa superba tra i due: uno la mette a giro oltre il dischetto, l’altro si fionda lì con uno scatto, e poiché la corsa non basterebbe,Guardate le distanze al momento del cross. La fame con cui segna Pellegri è quella che ha un sedicenne quando torna a casa da scuola. O meglio, quella di un sedicenne alto uno e novanta.