Le scelte di Di Francesco orientate alla Champions stanno regalando a Lorenzo Pellegrini spazio da titolare in campionato. Il centrocampista della Roma, classe 1996, si è ben disimpegnato anche ieri in occasione del successo rotondo (4-1) dei giallorossi sul Chievo. Pellegrini, che ha una clausola di rescissione tra i 25 e i 29 milioni (a seconda delle presenze), continua a rimanere la prima scelta italiana per rinforzare il centrocampo bianconero. Sempre in attesa di una risposta da parte di Emre Can .