Protagonista assoluto. Lorenzo Pellegrini si è preso la scena, prima al Sassuolo poi anche in Nazionale: sosta per tutti, vetrina per uno dei migliori centrocampisti classe '96 a livello europeo. Con l'Under 21 di Gigi Di Biagio, Pellegrini ha saputo mettersi in mostra con due gol, uno alla Polonia e uno alla Spagna, mica male. Cartoline di mercato colte dai club più importanti della Serie A, perché non è un mistero come Lorenzo piaccia a tanti, quasi tutti.



RETROSCENA JUVE - La Juventus è molto attenta ai suoi progressi da tempo. E ha incontrato l'agente di Pellegrini proprio pochi giorni fa a Roma, un appuntamento allargato su diversi nomi in cui c'è stata l'occasione di affrontare anche l'argomento del centrocampista del Sassuolo, numeri impressionanti al primo anno da titolare vero: ventitré presenze in Serie A, cinque gol e quattro assist. La Juve se n'è accorta, ma c'è di più, perché quello di qualche giorno fa non è stato il primo incontro in cui sondare il terreno per Pellegrini: i dirigenti bianconeri hanno preso informazioni almeno altre due volte già dal mercato estivo di agosto scorso, inoltre hanno ricevuto relazioni sempre positive dagli uomini dello scouting relegati a Sassuolo dove c'è una nutrita colonia bianconera. Una trama che porta dritto al nome di Pellegrini come graditissimo alla Juventus.



TRA ROMA E FUTURO - La corsia preferenziale però la mantiene assolutamente la Roma. Che Pellegrini lo ha formato, cresciuto poi venduto al Sassuolo: da giugno, vanta un diritto di recompra che avrebbe esercitato volentieri già a gennaio trovando l'ostacolo Squinzi. Con 10 milioni di euro, i giallorossi potranno riportare a Trigoria il loro centrocampista. Sì, ma... servirà l'ok del ragazzo e un contratto da ridisegnare, oltre alle garanzie tecniche (tra De Rossi, Strootman, Paredes, Nainggolan nello stesso ruolo). Non un passaggio scontato. Così la strategia della Juventus prevede l'idea di allettare Pellegrini e sperare nel sorpasso, sapendo che servirebbero ben più di 10 milioni per prenderlo perché quel diritto di riacquisto vale solo per la Roma. Tutto aperto, anche il Milan è alla finestra e Pellegrini può essere protagonista del prossimo mercato. Ma occhio, perché la Roma non ha alcuna intenzione di perderlo: questione di immagine, sarebbe un brutto segnale per un ragazzo cresciuto nella Capitale. E farà di tutto per convincerlo, i primi passi sono già partiti in risposta agli altri club. Il sondaggio bianconero rischia di non bastare...