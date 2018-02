Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato a Sky Sport del momento che sta vivendo la Roma, del mercato appena conclusosi e delle prossime scelte.



MOMENTO NO - "Vincere a Verona per ripartire? assolutamente sì. Domenica sarà importantissimo vincere a tutti i costi e faremo di tutto per farlo. Il mio momento? Un giocatore non può che essere contento quando gioca tanto. Devo migliorare ancora, sono contento sì per me, ma relativamente perché la squadra non vince. Speriamo di ripartire già da domenica".



DI FRANCESCO - "Di Francesco? Anche il mister ovviamente è dispiaciuto per il momento, è normale. Lui prepara tutte le gare per vincerle, noi in campo dobbiamo dare qualcosa in più, ma sono convinto che già da domenica ripartiremo".



MERCATO - "Calciomercato? Sono d'accordo con Baldissoni: il calciomercato non può essere un alibi. Ma non solo il calciomercato, ma tutto quello che ci gira attorno non può essere un alibi. Siamo professionisti e dobbiamo rimanere sempre sereni per fare il nostro lavoro. In questo momento conta solo vincere".



VINCERE - "Alla Roma manca solo il risultato, non manca aggressività né l'aspetto fisico. Poi si sa: vincere aiuta a vincere. Ora va male, ma non dimentichiamoci che siamo gli stessi che hanno superato un tostissimo girone di Champions e che siamo agli ottavi".



NAZIONALE - "Nazionale? C'è voglia di ripartire, tutti assieme. La Nazionale del futuro siamo noi giovani, nei prossimi 15 anni saremo noi che porteremo avanti i colori azzurri. Dobbiamo dimostrare di avere la voglia e la grinta di lottare per i colori azzurri. Per me giocare in nazionale è un'emozione unica".