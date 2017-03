Lorenzo Pellegrini, romano di nascita, torna all'Olimpico con la maglia dell'Under 21 per affrontare la Spagna e parla del suo futuro nell'intervista rilasciata a La Repubblica. Queste le sue parole:



Pellegrini, le fa effetto tornare all’Olimpico con la maglia azzurra?

«Ci andavo da bambino con papà, una settimana fa ci ho giocato col Sassuolo. E’ l’Olimpico, entrarci è stupendo. Vorrei venissero in tanti a vederci, per noi è importante giocare con lo stadio pieno ti dà qualcosa in più. E poi fa male vederlo senza tifosi, senza curva».



Pensi alla protesta dei tifosi per le barriere?

«La loro scelta è rispettabile, ma credo che a Roma e alla Roma serva il suo pubblico, noi giochiamo per la gente».



A proposito: a giugno i giallorossi o la Juve?

«Parti da piccolino e senza rendertene conto trovi il tuo nome accostato alle migliori del campionato... A gennaio la Roma ha provato a riprendermi, ma il Sassuolo non ha voluto cedermi. Giusto, non era corretto andar via in quel momento. So che se farò bene potrei avere una scelta a giugno. La Roma? A fine partita ci siamo salutati con De Rossi. Vedremo».