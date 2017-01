Un giocatore che piace e che mette d'accordo le due teste pensanti del Milan. Lorenzo Pellegrini oltre a essere uno dei migliori giovani centrocampisti del campionato è apprezzato sia da Galliani sia da Fassone, che lo considera un potenziale rinforzo estivo. La conferma lo ha dato indirettamente il suo agente, Giampiero Pocetta, intercettato da ilmilanista.it: "Su Pellegrini ci sono alcuni dei migliori club europei. Offerta del Milan? Come possiamo dire di no ad una squadra come questa, la risposta sarebbe banale". Se il Milan chiama il centrocampista cresciuto nella Roma è pronto a rispondere. Ma portarlo in rossonero non sarà semplice.



FUTURO ALLA ROMA? - Come anticipato da calciomercato.com il classe '96 in forza al Sassuolo, infatti, è legato alla Roma da una clausola di riacquisto - quella che in Spagna chiamano recompra - da 10 milioni di euro valida per giugno. I giallorossi hanno già comunicato di volerlo prenotare per la prossima estate così da evitare inserimenti pericolosi di Juventus e, appunto, Milan. Il suo approdo a Trigoria non è scontato, molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dal progetto che gli verrà offerto (l'affaire Berardi insegna). L'ex capitano della Primavera della Roma piace molto a Montella, il Milan per vincere il concorrenza deve trovare gli argomenti giusti. La qualificazione in Europa e una maglia da titolare potrebbero essere degli ottimi punti di partenza.