L'agente di Pellegri, Sante Pellegrini, in un’intervista rilasciata a ilsussidiario.net, ha parlato del mercato della Lazio e del futuro di Simone Inzaghi: "Credo proprio che possa rimanere ancora alla Lazio. E’ un possibile futuro allenatore della Juventus quando Allegri se ne andrà dalla società bianconera. Per la prossima stagione a meno di un addio di Allegri dalla Juventus dovrebbe rimanere nella società biancoceleste. Giampaolo al suo posto? Lui mi sembra un ottimo allenatore già in grado di guidare una squadra importante come la Lazio!".



CALCIOMERCATO LAZIO - L'agente riflette anche su possibili spunti di mercato per Tare: "Potrebbe arrivare Petagna? La Lazio lo aveva cercato già la scorsa stagione, in effetti è un giocatore che potrebbe arrivare. Lotito però non è mai disposto a spendere tanto per l’acquisto dei calciatori e potrebbe succedere solo a un prezzo conveniente per la Lazio". Una puntatina anche sulla querelle Milinkovic-Savic: "Milinkovic Savic partirà sicuramente? Credo proprio di sì, visto che Lotito non si lascerà sfuggire l’opportunità di cedere un campione così giovane a un prezzo importante. Cercherà di cederlo almeno a cento milioni di euro. La Lazio ha Caceido che il secondo attaccante che affianca Immobile. Petagna è più forte di Caceido e potrebbe essere più ideale per il reparto offerto biancoceleste".