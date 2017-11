Intervistato da Premium Sport l'attaccante del Chievo Verona, Sergio Pellissier ha commentato la possibilità di vedere il suo attuale compagno di squadra, Roberto Inglese passare al Napoli: "Lui ha voglia di dimostrare che il Napoli non ha fatto un errore a prenderlo, ma non vorrei che si perdesse: ha grosse qualità, ma deve migliorare tanto e questo è il posto migliore per farlo. Lui è pronto per Napoli, ma non so se il Napoli è pronto per lui: abbiamo visto anche che una punta più statica come Pavoletti ha fatto fatica".