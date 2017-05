Il nome di Pepe era stato accostato con forza all'Inter nei giorni scorsi, tanto da arrivare ad affermare che il difensore portoghese, campione d'Europa in carica e prossimo avversario della Juventus nella finale di Champions League con il Real Madrid, fosse ad un passo dal trasferimento in nerazzurro. Il calciatore, però, legatissimo ai Blancos, secondo quanto affermato ai microfoni di Deportes Cope, non è della stessa opinione.



PARLA PEPE - "Il mio futuro? Visto che c'è una finale di Champions dietro l'angolo, non è rispettoso parlarne. Per il club ci sono cose più importanti, aspetterò fino all'ultimo giorno per vedere cosa succederà". Poi aggiunge, nel caso dovesse partire: "Una parte del mio cuore sarà sempre madridista, devo molto al Real per quello che mi ha dato. E anche ai loro tifosi, al loro affetto quando gioco e quando non gioco. Lavoro per loro perché tutto vada bene. Siamo a un passo dal tornare a fare la storia, da mercoledì penseremo alla finale di Champions per dare un'altra gioia alla gente madridista".