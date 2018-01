Ci ha provato Francesco Totti a stemperare la tensione di queste ore con una battuta delle sue: "Va a Londra questo treno?", ha domandato l'ex capitano della Roma rivolto a Edin Dzeko, in partenza col resto del gruppo alla volta di Milano per il delicato scontro diretto in chiave Champions con l'Inter. Un modo come un altro per provare a non pensare per qualche ora al peggiore degli scenari possibili in casa giallorossa in una finestra di mercato che, oltre al terzino brasiliano Emerson Palmieri, rischia di strappare anche il bomber bosniaco, oggetto delle attenzioni del Chelsea.



GIORNI DECISIVI - Eusebio Di Francesco ha visto il suo attaccante carico e motivato e punterà forte su di lui stasera per provare a risollevare le sorti di una squadra che ha collezionato solo un punto nelle ultime tre giornate, ma da domani la possibile cessione dell'ex Wolfsburg e Manchester City può tornare argomento di strettissima attualità. Preso atto della necessità della Roma di fare cassa per questioni di bilancio, Dzeko ha dato il suo via libera di massima all'ipotesi Chelsea, che ora dovrà trovare l'accordo economico con la Roma. Nei prossimi giorni i due club proveranno a limare gli ultimi dettagli sulla valutazione economica della doppia operazione: i Blues mettono sul piatto 50 milioni di euro per l'intero pacchetto, la Roma ne chiede una decina in più di bonus.



RISPUNTA ZIYECH - Nel frattempo, per l'eventuale sostituzione del suo numero 9 il ds Monchi continua a valutare le candidature del belga Batshuayi (offerto proprio dal Chelsea come contropartita), dell'attaccante classe '89 in uscita dal Liverpool Daniel Sturridge (che piace anche all'Inter) e quella del marocchino classe '93 dell'Ajax Hakim Ziyech, obiettivo di mercato già della scorsa estate.