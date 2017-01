L'edizione odierna del quotidiano "La Repubblica", spiega come l'Inter sia una squadra in piena salute e come i nerazzurri, sul campo di Udine, abbiano intenzione di proseguire la rincorsa Champions.



"La squadra è in pieno decollo dopo un dicembre quasi perfetto e oggi al “Friuli”, contro l’Udinese rilanciata da Delneri, vuole proseguire la rincorsa al terzo posto, lontano 8 punti: appena due mesi fa, ai tempi del povero de Boer, una simile situazione sarebbe parsa inimmaginabile. Ma poi è arrivato Stefano Pioli e con lui i risultati, e dopo qualche scossa di assestamento (il 2-3 il Coppa col Beer’Sheva, lo 0-3 di Napoli) ecco quattro vittoria di fila a dicembre, di cui tre in campionato, zero reti incassate, una certa quadratura tattica, una comunione di intenti, un senso generale, una parvenza di squadra di calcio. Che si presenta a Udine dove si prevede stadio esaurito, con un sacco di motivi per essere di buonumore, anche se pure i friulani sono reduci da tre vittorie e un pari e non dimentichiamo quanto sia comunque sempre pazza e imprevedibile per natura l’Inter, anche quando sembra spiccare il volo".