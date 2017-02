Finora ha collezionato appena sei presenze nel calcio professionistico.



Eppure l'apparizione di Marco Imperiale, terzino sinistro classe 1999 in forza al Catanzaro in Lega Pro, non è passata per nulla inosservata, attirando le attenzione di diverse squadre delle categorie superiori.



Sulle tracce del giovanissimo esterno calabrese, che all'occorrenza può giocare anche sulla linea dei centrocampisti ed in alcuni casi è stato impiegato pure sulla fascia destra, hanno infatti messo gli occhi sia alcuni club di Serie B, Verona e Perugia in primis, che di Serie A.



In particolare nel massimo campionato si sarebbero già mossi gli uomini mercato di Genoa e Bologna. Dirigenti liguri ed emiliani avrebbero già chiesto notizie del ragazzo sia al Catanzaro che al suo procuratore.