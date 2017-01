Alla corte di Donadoni, Adam Masina sta disputando una stagione importante con la maglia del Bologna: arrivato in Italia come oggetto misterioso la scorsa stagione, il terzino classe '94 è diventato un titolare inamovibile della formazione rossoblù e, di conseguenza, sono diverse le big di Serie A ad aver messo gli occhi su di lui. Sul podio, attualmente, sembrano esserci Juve, Inter e Roma: secondo Sky Sport, infatti, queste tre squadre starebbero preparando l'offerta da recapitare nel capoluogo emiliano a giugno. Addirittura, Inter e Roma sembra stiano provando a muoversi per acquisire il cartellino di Masina in questi ultimi giorni di mercato e lasciarlo crescere a Bologna fino a giugno: in questo caso, la Juve sarebbe tagliata fuori.