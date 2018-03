Jens Odgaard non rimarrà all'Inter nel corso della prossima estate. L'attaccante danese sta facendo benissimo con la Primavera di Stefano Vecchi e a fine anno si confronterà col calcio dei grandi. Se arriverà un'offerta importante per lui, l'Inter la prenderà in considerazione e, come fatto a gennaio per Andrea Pinamonti, è disposta anche a cederlo a titolo definitivo assicurandosi però un diritto di riacquisto futuro.