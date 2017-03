L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di mercato e spiega come per l'ex Udinese, Alexis Sanchez, potrà presto partire un'asta che vedrà coinvolte tutte le migliori squadre europee.



"Se Griezmann risulterà inavvicinabile per l’Inter, i tifosi “ripiegherebbero” volentieri su Alexis Sanchez che sembra destinato a chiudere la sua esperienza all’Arsenal perché ha finora rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018. Per il cileno, sponsorizzato dal connazionale Medel, si sta scatenando una vera e propria asta o se preferite un... derby d’Italia: il Psg ha chiesto informazioni e in Spagna ha estimatori nell’Atletico Madrid e nel Siviglia, ma è soprattutto la Juventus che sta pensando concretamente a lui per mettere in un attacco già fortissimo un altro top player. Fermo restando che all’ex Udinese non venga voglia di andare in Cina perché, se cambiasse idea rispetto a gennaio, ci sarebbero almeno un paio di formazioni che lo pagherebbero a peso d’oro e gli offrirebbero un ingaggio da alcune decine di milioni di euro".