Intervenuto allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per presentare la nuova stagione dell'Atalanta, il presidente Antonio Percassi ha parlato a tutto tondo del nuovo anno e delle prossime mosse di mercato che aspettano il club bergamasco.



OBIETTIVI - "Grazie mille di cuore alla vostra straordinaria presenza. Abbiamo concluso un campionato straordinario e ora saremo in Serie A per la settima volta consecutiva, siamo già agli ottavi di Coppa Italia e giocheremo l'Europa League! Grazie allo staff e al mister che resterà con noi come desideravamo! Per il prossimo anno pensiamo alla salvezza e speriamo ci capitino le squadre più deboli in Europa​. Continuate a starci vicini anche quando saremo in difficoltà come è successo! Fate i bravi e Forza Atalanta!".



MERCATO - "Per de Roon la vedo difficile, siamo contenti per il rinnovo di Gomez. Sono curioso di vedere all'opera Cornelius, per il mercato abbiamo regalato già tanto ai tifosi. Conti al Milan? Capita, fa parte del gioco. Caldara resta da noi."