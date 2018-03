Ritirare una maglia significa consegnarla alla leggenda. E’ un modo lodevole di onorare la memoria di un calciatore scomparso. Ma quando si ritira una maglia ci si sottrae a una porzione di futuro. E la vita è futuro. Proviamo qui a spiegare perché - a nostro modesto parere e pur comprendendo tutte le motivazioni di un gesto così nobile - riteniamo che le maglie non vadano ritirate. Come tutti sappiamo, Fiorentina e Cagliari - come è successo in passato per altri giocatori - hanno ritirato la maglia n.13, quella di Davide Astori. A costo di attirarci qualche antipatia, noi pensiamo che la scelta migliore - forse più coraggiosa, di sicuro in controtendenza - sarebbe stata quella di consegnare un lascito prezioso - cioè la maglia indossata da un uomo perbene - a tutti quei ragazzi che in questi giorni hanno individuato in Astori il simbolo del calcio più pulito. Ci piace pensare che la n.13 di Astori sia carica di tante cose, e che ci vogliano valori e responsabilità per indossarla. Tutto ciò non significa non riconoscere l’unicità e l’immortalità di un campione, anzi, per noi significa proprio il contrario: vuole dire celebrarne il ricordo ogni giorno, nella speranza che ci sia qualcuno che - volendo emularlo - in un futuro non lontano indossi la sua stessa maglia.



VINCE LA SPERANZA - Le maglie anche di questo sono fatte: della sostanza dei sogni, e spesso pesano di tutto il passato che si portano addosso. Però vivono, le maglie, vivono in campo, ogni giorno, ogni settimana. E’ questo il bello del calcio. E’ questo il bello dello sport in generale, perché lo sport è giovinezza che si perpetua in continuazione. Pensare che domani sia migliore di oggi è il modo migliore che una comunità - anche quella del calcio - ha di crescere. A noi piace immaginare che da qualche parte in questo momento, in un campetto di periferia, stia giocando un ragazzino che sogna di diventare come Astori, che era un bravissimo calciatore e soprattutto una persona pulita, come dimostrato in questi giorni da un mondo del calcio che si è stretto nel suo ricordo. A noi piace immaginare che da qualche parte ci sia un ragazzino che sogni di diventare come lui e sogni di indossare la sua maglia n.13, per onorare il suo ricordo nel migliore dei modi, comportandosi bene in campo e fuori, provando - e non sarà facile ma è una bella sfida - ad essere all’altezza di Davide, un vero capitano. In definitiva pensiamo sia giusto concedere una chance al futuro, nella speranza che la vita e la carriera di Davide Astori fungano da esempio per la generazione dei ragazzi che rincorrono i loro sogni inseguendo un pallone che rotola. Non ritirare una maglia è una scelta che dice: vince il futuro, vince la speranza, vince il calcio che si alimenta di buoni modelli e su quelli costruisce il proprio avvenire.