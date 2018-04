Il portiere del Genoa, Mattia Perin ha dichiarato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 nel derby con la Sampdoria: "Potevamo fare di più, non è stata la nostra miglior partita, però portiamo a casa un altro punto per la classifica, perché muovere la classifica è importante. La Sampdoria ha dimostrato tantissimo il suo valore, quindi merito agli avversari. Noi adesso vogliamo chiudere il campionato in modo dignitoso, abbiamo come obiettivo quello di superare i 40 punti e ce la possiamo fare, anche se stiamo ancora lottando per la salvezza, per trasformare una stagione poco dignitosa in una bella stagione".



"La squadra ha buone individualità, però purtroppo abbiamo iniziato male. Dico la verità, all'inizio pensavamo di fare un campionato di media classifica. Poi, quando abbiamo capito che non era così, siamo stati molto bravi, i miei compagni sono stati molto intelligenti a capire il campionato che dovevamo fare. Ci siamo immersi nella lotta per la salvezza, abbiamo capito come dovevamo giocare e da lì abbiamo fatto tanti punti. È stato un cambiamento mentale.

"È il mio ultimo derby di Genova? Non lo so, questo si vedrà in estate. Devo molto a questa gente, alla famiglia Preziosi che mi ha preso da ragazzino e mi ha fatto diventare uomo. Vediamo in estate".