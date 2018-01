Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il portiere del Genoa, Mattia Perin ha parlato del proprio futuro e della Nazionale: "Gioco da 10 anni nel Genoa e sono felice di indossare questa maglia. Non è il momento di parlare di mercato, se ne riparlerà a giugno".



LA SCUOLA DEI PORTIERI ITALIANI - "Finalmente. Siamo una delle migliori scuole al mondo. Ci siamo ripresi un ruolo che ci compete. Buffon? Perchè dovrebbe smettere di giocare? E' ancora il più forte. Se vuole può restare tra i pali ancora per qualche anno. Deve essere lui a decidere il suo futuro".



NAZIONALE - "La competizione fa crescere, e non mi spaventa. Io non mi aspetto niente, la maglia azzurra è il sogno di tutti e io me la dovrò conquistare. Come ho detto ci sono tanti portieri italiani bravi: Donnarumma certo, ma stanno andando alla grande anche Sportiello e Cragno. Inoltre mi piace Audero che ora è in B con il Venezia".



ROSSI - "E' un fenomeno di livello mondiale, se non avesse avuto problemi fisici oggi giocherebbe nel Real Madrid o nel Barcellona. Per fortuna ce lo abbiamo noi. Rossi può diventare la punta di diamante del Genoa, il miglior acquisto possibile. Dentro ha una forza straordinaria".



GLI INFORTUNI - ""Non è stato un passaggio semplice, in certi momenti convivi con grandi dubbi. La forza mentale mi ha aiutato a non farmi schiacciare da tanti 'ma', 'se', 'chissà' Ora che sono uscito dal tunnel mi sento più forte".