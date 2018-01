Il giocatore del Genoa Mattia Perin, presente alla fiera di Pitti, ha parlato di Giuseppe Rossi e Marco Sportiello, come riportato da ViolaNews.com: "Pepito senza infortuni avrebbe giocato nel Real Madrid o nel Barcelona, lo aspettiamo al 100%. Sportiello? Non conosciamo il futuro di Buffon in ottica Nazionale, può decidere lui quando smettere per la classe che ha. Ci sono tanti portieri giovani che lotteranno per un posto, oltre a Marco che sta facendo un ottima annata e confermandosi ad alti livelli. La scuola dei portieri produce giocatori di talento e di ottima prospettiva”.