Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato in entrata e in uscita del club rossoblù: "La scelta di Ballardini è stata ispirata dalla sua conoscenza dell'ambiente dovuta alle sue precedenti esperienze a Genova e dalla conoscenza di alcuni giocatori. Il suo equilibrio ha portato a ristabilire compattezza nella squadra, fiducia, sono arrivati dei risultati non speravamo così copiosi, ma speriamo di continuare".



IN ENTRATA - "Rossi sta crescendo come condizione fisica, come condizione, è un giocatore avviato al recupero: speriamo che la fortuna che gli è mancata nelle ultime stagioni gli arrivi da Genova e che sia riacquistato un patrimonio tecnico del calcio italiano. Nehuen Paz? È uno dei tanti giocatori osservati per la difesa, ma non ci sono trattative per lui al momento. Castan? C'è stato proposto, ne abbiamo parlato ma non rientra nei nostri piani".



CRISCITO - "Criscito in scadenza opportunità per giugno? Speriamo rimanga in scadenza di contratto. Lo riaccoglieremmo a braccia aperte? Assolutamente, ma sono cose da valutare più avanti. Se ne abbiamo già parlato ? Credo che lui si sia legato a Genova e che per noi sarebbe un gradito ritorno, però in mezzo a questo ci sono tante situazioni da valutare".

IN USCITA - "Palladino-Spezia? Raffaele è un ragazzo che è stato con noi tanti anni, rispettiamo anche un po' il suo orientamento, se vorrà andare allo Spezia lo agevoleremo. Ricci al Crotone? È un giocatore molto caro a Ballardini e sinceramente non ce ne vorremmo privare, poi più avanti vedremo. Richieste per Izzo? È un giocatore molto importante e vogliamo tenercelo. Per lui come per Perin e altri la nostra linea è questa, cercare di tenere giocatori che sono fondamentali per noi salvo proposte indecenti alle quali non si può rinunciare, ma non ne vedo all'orizzonte. Se arrivassero a gennaio? Io non vedo ora queste situIoni, Perin starà con noi e spero che resti ancora per molto tempo: se un giorno vorrà essere il portiere di una squadra che fa coppa dei Campioni o altro valuteremo cosa fare. Se sono arrivate richieste per Izzo? Ci sono situazioni che non possiamo definire trattative".