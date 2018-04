Giorgio Perinetti, ds del Genoa, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “La vera impresa del Napoli è al vertice da due anni ed essere arrivato allo scontro diretto con la possibilità di riaprire il campionato come infatti è successo. La situazione mentale della Juve sarà compromessa, ma hanno inciso i vari infortuni occorsi ai calciatori. I bianconeri hanno sempre vinto in provincia i loro campionati, e quest’anno potrebbero perdere lo scudetto con i pareggi di Ferrara e Crotone. Perin? Non abbiamo aperto tavoli di trattative e non lo faremo fino a salvezza acquisita. Se gli azzurri lo volessero intavoleremmo la trattativa, ci sono buoni rapporti e non è nostra intenzione limitare le ambizioni del ragazzo”.