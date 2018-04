Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, parla a la Gazzetta dello Sport di Andrea Belotti, Gennaro Gattuso e il suo acquisto da parte del Palermo: "Avevo visto giocare Belotti in alcune selezioni di Serie C e di giovani Under 21, mi convinsi che sarebbe stata un’occasione. Incredibilmente Gattuso, il nostro allenatore, aveva ricevuto le stesse segnalazioni. Ci confrontammo un attimo, convincemmo Zamparini e Belotti arrivò da noi a inizio settembre. Dopo uno dei primi allenamenti Rino mi prese da una parte: ‘Direttore, è dai tempi di Sheva che non vedo un attaccante calciare in porta con tanta forza, precisione e determinazione’. Cosa risposi? Menomale! Significava che avevamo fatto un colpo. Da subito pensammo di avere a che fare con un crack".