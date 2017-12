Un post condiviso da Ivan Perišić (@ivanperisic444) in data: Dic 31, 2017 at 10:44 PST

Dal proprio profilo Instagram Ivan Perisic ringrazia i tifosi dell'Inter per il sostegno offerto alla squadra in tutto il 2017 «“Vorrei ringraziarvi per tutto l’appoggio, continuo, che mi avete dato per tutto il 2017. Aver giocato 100 partite con questo club mi rende orgoglioso. Nella buona e nella cattiva sorte sempre forza Inter”