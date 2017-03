Ivan Perisic ha parlato a margine della partita vinta dall'Inter contro il Cagliari: ''Volevamo riscattarci dopo il ko con la Roma, abbiamo fatto bene anche se era difficile. Abbiamo visto che siamo una grande squadra segnando cinque gol. Sicuramente non molliamo mai, tutto è possibile nel calcio. Abbiamo 11 partite, dobbiamo provare tutto da qui alla fine. Manca ancora qualcosa ma siamo sulla buona strada. Le ultime partite con mister Pioli abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato le prime 10-11 partite che purtroppo non possiamo rigiocare, dobbiamo continuare così fino alla fine e vediamo cosa possiamo fare. De Boer? Non mi piace parlare di questo, guardiamo avanti, dobbiamo vincere tutte le partite che mancano. Modulo? Mi piace giocare davanti, ma è il mister che decide. Dobbiamo ascoltare, se lui decide di cambiare modulo noi giochiamo come dice lui. Sono a disposizione della squadra. Come abbiamo giocato oggi credo che sia la nostra migliore formazione''.