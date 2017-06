Ivan Perisic dà il via alla sua carriera parallela. Nell'attesa di riprendere, all'Inter o altrove, l'attività calcistica, il croato si diletta con il beach volley. Ieri ha fatto il suo esordio nel Wolrd Tour, venendo però sconfitto dai brasiliano per 2-0.



Perisic prende molto seriamente la sua attività, come scrive la Gazzetta dello Sport, allenandosi con grande impegno. Perisic non si è concesso alla conferenza stampa pre match e sta cercando di mantenere un profilo basso, evitando di farsi vedere in giro se non in occasione della partita.