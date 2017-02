Ivan Perisic parla alla FIFA, che nei mesi scorsi è stata ad Appiano Gentile per realizzare un approfondimento sul calciatore croato. L'ex Wolfsburg si dice felice in nerazzurro e spiega come la Serie A lo abbia fatto maturare molto.



“Ho cominciato a praticare calcio a 6 anni, conservando sempre due sogni: quello di giocare con la maglia di un grande club e quello di giocare per Croazia. Li ho realizzati entrambi. Bundesliga e Serie A? Ci sono molte differenze, il calcio tedesco maggiormente si adatta alle mie caratteristiche perché ci sono più spazi. In Italia, invece, il calcio è più tattico, si gioca in spazi ridotti che non lasciano molto alle giocate individuali. Ma sto acquisendo sempre maggiore esperienza, con quello che ho imparato in Bundesliga e quello che sto imparando in Serie A. All’Inter mi trovo benissimo, è davvero un grande club. Hanno vinto la Champions nel 2010 e quando ho saputo che mi volevano, ho fatto di tutto per far sì che il trasferimento si concretizzasse. Spero che quest’anno possiamo arrivare ancora più in alto. Milano è una città bellissima, non ho mai vissuto in un luogo così grande. Ho lasciato la Croazia 10 anni fa, ma credo che la città più bella in cui abbia mai vissuto sia proprio Milano".