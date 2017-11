La Roma continua a procedere nel proprio piano rinnovi. Sì, perché alcuni protagonisti fondamentali hanno una situazione contrattuale da sistemare e da qui nasce la semina del ds Monchi, operativo su molti fronti in queste settimane: uno su tutti è quello che porta alla firma di Alessandro Florenzi, accordo vicino come già rivelato da Calciomercato.com nei giorni scorsi, poi sarà il turno di Kostas Manolas con cui si sta trattando dalla scorsa estate quando ha detto no allo Zenit con il dilemma clausola. E adesso, in agenda c'è anche Diego Perotti.



I DETTAGLI - L'esterno 29enne argentino è molto stimato in casa giallorossa: professionista serio, giocatore sempre incisivo su cui si vuole puntare ancora. Il suo contratto a scadenza tra un anno e mezzo, nel giugno 2019, va sicuramente rivisto. Ecco perché sono previsti nuovi contatti con il suo entourage per provare a blindare Perotti con un contratto pluriennale; possibile sia fino al 2021, ipotesi ad oggi più concreta ma ancora da affrontare nel dettaglio tra le parti. Diego e la Roma però sono pronti a legarsi ancora, progetto deciso. Avanti insieme...