Si chiude questa sera la tredicesima giornata di Serie B. Il Perugia di Breda, alla seconda sulla panchina del Grifo, attende l'Avellino di Novellino, in cerca di una vittoria per allontanare lo spettro dell'esonero. Dopo un avvio entusiasmante, entrambe le squadre hanno collezionato 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Una vittoria per rilanciarsi e tornare a sognare: ore 20.30, al Renati Curi, Perugia-Avellino, una sfida da non sbagliare.