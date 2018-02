Roberto Breda, tecnico del Perugia, parla dopo la vittoria, arrivata nel recupero, contro il Palermo. Eco le sue parole a Sky Sport: "L'obiettivo è ancora tutto da vedere. C'è ancora troppo equilibrio, noi dobbiamo lavorare su noi e sulla crescita. Ora arriva Diamanti, regalo inaspettato per le qualità incredibili che ha. Dobbiamo migliorare sull'approccio. Oggi è stata una grande partita di sofferenza. Nella ripresa siamo rimasti chiusi, compatti ma sempre con la voglia di provarci. Non siamo andati allo sbaraglio come altre volte. Con l'ingresso in campo di Nura abbiamo guadagnato qualche metro dopo esserci abbassati tanto. Una cosa che mi ha fatto ben sperare, è che quando l'arbitro ha dato i 5' di recupero, lo stesso Tedino diceva che erano troppi. La sua squadra è comunque viva, ci è andata bene negli episodi. Diamanti? Penso che la base sarà sempre la difesa a tre, poi vedremo se sarà 3-4-1-2, 3-4-3 o 3-5-2. Davanti abbiamo tanti giocatori, qualcuno potrà rifiatare. Deve lavorare, noi lo aspetteremo giorno dopo giorno".