Roberto Breda, tecnico del Perugia, parla in vista della sfida con l'Empoli: "Gli assenti? Sono i soliti. Emmanuello, Rosati, Falco, Mustacchio, Frick e Coccolo. La gara di domani? Girare a 27 sarebbe una quota minima grazie alla quale sperare in qualcosa in più della salvezza. La classifica però è e rimane corta e dobbiamo anche guardarci dietro. L'Empoli ha il miglior attacco del campionato e che fa male in ripartenza. In più con il cambio di allenatore è tutta da scoprire. C'è stato il cambio di modulo con il ritorno alla difesa a quattro, uno dei cardini della storia dell'Empoli. Nel massimo rispetto dell'Empoli dobbiamo guardare solo a noi per portare a casa il maggior numero di punti. Dovremo dare intensità al nostro gioco e molto dipenderà anche dal fattore ambientale. Vista la pioggia e la programmazione serale".