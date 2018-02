L'allenatore del Perugiaha presentato così la sfida contro il Parma: “Dopo una sconfitta in casa c’è sempre voglia di rivalsa e di fare bene. Il Parma è una squadra importante con uno dei migliori organici della categoria. Ma anche loro hanno problemi - riporta Sportperugia.it -. Non hanno ancora trovato continuità, come quasi tutte le squadre di B, tolto il Frosinone e l’Empoli degli ultimi due mesi. La sconfitta col Cittadella? Tra mille difficoltà, mentre eravamo comunque in crescita, siamo rimasti in dieci. Quell’episodio ha chiuso la gara. Non è una scusante, ma sicuramente si poteva fare qualcosa di meglio. L’emergenza in difesa è un’opportunità per tutti. Magnani ha bisogno di un po’ di tempo perché ha quasi sempre giocato a quattro. Per caratteristiche può fare tutti i ruoli della difesa a tre. L’emergenza è poi sempre relativa. Ricordo una partita quando giocavo al Parma in cui eravamo messi molto male. Affrontavamo fuori casa il Bari ed io ero adattato a quinto di destra del 3-5-2. Come se Bianco facesse l’esterno. Abbiamo vinto 1-0. Sempre in undici si va in campo, faremo la nostra partita sapendo che sarà difficile a prescindere dalle assenze. Quando si hanno delle defezioni si mette però sempre attenzione e concentrazione maggiore. Io in discussione dopo Cittadella? Fa parte del gioco, ognuno ha il suo ruolo che prevede certe responsabilità e certe decisioni. Io penso al campo. La mia esperienza a Parma da giocatore? Molto bella, ho giocato con grandi campioni”.